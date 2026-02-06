Verdacht auf illegales Rennen: Zwei Verletzte bei Frontalcrash in Leverkusen
Von Marco Rauch
Leverkusen - Bei einem Frontalzusammenstoß in Leverkusen sind zwei Menschen leicht verletzt worden.
Nach Polizeiangaben laufen Ermittlungen wegen eines möglichen illegalen Autorennens.
Demnach geriet ein 46-jähriger Sportwagenfahrer in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte mit seinem Wagen frontal gegen das Auto einer 22-Jährigen. Diese und ihr 30-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt, der 46-Jährige blieb unverletzt.
"Aufgrund der Spurenlage am Unfallort und der Endstellung der Fahrzeuge besteht der Verdacht, dass der 46-Jährige die Kurve mit überhöhter Geschwindigkeit geschnitten hatte", teilte die Polizei mit.
Sowohl der Führerschein als auch das Mobiltelefon und der Wagen des Beschuldigten wurden von den Beamten sichergestellt.
Die Ermittlungen zu dem Unfall, der bereits am Donnerstagabend im Leverkusener Stadtteil Bürrig passierte, laufen derweil weiter.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa