Verdacht auf illegales Rennen: Zwei Verletzte bei Frontalcrash in Leverkusen

Leverkusen - Bei einem Frontalzusammenstoß in Leverkusen sind zwei Menschen leicht verletzt worden.

Führte ein illegales Autorennen zu dem Frontalcrash in Leverkusen? (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Nach Polizeiangaben laufen Ermittlungen wegen eines möglichen illegalen Autorennens.

Demnach geriet ein 46-jähriger Sportwagenfahrer in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte mit seinem Wagen frontal gegen das Auto einer 22-Jährigen. Diese und ihr 30-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt, der 46-Jährige blieb unverletzt.

"Aufgrund der Spurenlage am Unfallort und der Endstellung der Fahrzeuge besteht der Verdacht, dass der 46-Jährige die Kurve mit überhöhter Geschwindigkeit geschnitten hatte", teilte die Polizei mit.

Sowohl der Führerschein als auch das Mobiltelefon und der Wagen des Beschuldigten wurden von den Beamten sichergestellt.