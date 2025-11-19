Böser Unfall: Mutter vor Kita durch die Luft geschleudert

Oberhausen - Schwerer Unfall vor einer Kita in Nordrhein-Westfalen !

Eine Mutter wurde infolge eines Verkehrsunfalls vor einer Kita in Oberhausen schwer verletzt. © Polizei Oberhausen

Am Mittwochmorgen hatte eine Mutter (39) ihr Kind gerade zur Betreuung in eine Kindertagesstätte an der Helmholtzstraße in Oberhausen gebracht. Nun liegt sie im Krankenhaus.

Auf dem Weg zurück zu ihrem Auto wurde sie gegen 7.50 Uhr auf der Straße von einer Ford-Fahrerin erfasst, wie das Polizeipräsidium mitteilte.

Eine Zeugin musste mit ansehen, wie die 39-Jährige infolge der Kollision durch die Luft geschleudert wurde. Zuvor war ein lauter Knall zu hören.

Die Mutter landete auf dem harten Asphalt und zog sich schwere Verletzungen zu. Per Rettungswagen ging es für sie ins Krankenhaus.