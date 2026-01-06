Unfall auf schneeglatter Straße: Vier junge Leute verletzt - Fahrer macht heikles Geständnis

Siegburg - Bei einem schweren Unfall in Siegburg hat eine junge Frau (22) lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Drei weitere junge Männer (alle 20) wurden ebenfalls verletzt.

Der BMW krachte erst gegen einen Markierungspfosten und prallte anschließend gegen einen Baum. © Marius Fuhrmann

Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag schilderte, war ein 20-jähriger BMW-Fahrer am späten Montagabend gegen 23.30 Uhr gemeinsam mit zwei ebenfalls 20 Jahre alten Männern sowie einer 22-Jährigen auf der Wahnbachtalstraße Richtung Deichhaus unterwegs, als der Wagen auf der schneeglatter Fahrbahn plötzlich aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn abkam.

Dann krachte der BMW gegen einen Markierungspfosten und prallte anschließend gegen einen Baum, wo er schließlich stark demoliert stehen blieb.

Während die drei jungen Männer leichte Verletzungen davontrugen, wurde die 22-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Die junge Frau musste von Feuerwehrkräften aus dem Wagen befreit werden, ehe sie nach einer notärztlichen Erstversorgung in eine Klinik gebracht wurde.



Auch die drei 20-Jährigen kamen in umliegende Krankenhäuser.