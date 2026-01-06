Unfall auf schneeglatter Straße: Vier junge Leute verletzt - Fahrer macht heikles Geständnis
Siegburg - Bei einem schweren Unfall in Siegburg hat eine junge Frau (22) lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Drei weitere junge Männer (alle 20) wurden ebenfalls verletzt.
Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag schilderte, war ein 20-jähriger BMW-Fahrer am späten Montagabend gegen 23.30 Uhr gemeinsam mit zwei ebenfalls 20 Jahre alten Männern sowie einer 22-Jährigen auf der Wahnbachtalstraße Richtung Deichhaus unterwegs, als der Wagen auf der schneeglatter Fahrbahn plötzlich aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn abkam.
Dann krachte der BMW gegen einen Markierungspfosten und prallte anschließend gegen einen Baum, wo er schließlich stark demoliert stehen blieb.
Während die drei jungen Männer leichte Verletzungen davontrugen, wurde die 22-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Die junge Frau musste von Feuerwehrkräften aus dem Wagen befreit werden, ehe sie nach einer notärztlichen Erstversorgung in eine Klinik gebracht wurde.
Auch die drei 20-Jährigen kamen in umliegende Krankenhäuser.
Alkoholisiert ans Steuer gesetzt: Polizei leitet Ermittlungen gegen Fahrer (20) ein
Besonders heikel: Gegenüber der Polizei räumte der Unfallfahrer ein, dass er vor der Fahrt Alkohol getrunken hatte, weshalb ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. "Der Führerschein des 20-Jährigen wurde sichergestellt, ebenso zur Beweissicherung sein Mobiltelefon", erklärte der Polizeisprecher. Der BMW wurde zudem beschlagnahmt.
Ein Team der Kölner Polizei unterstützte die Beamten bei der Unfallaufnahme vor Ort. Die Wahnbachtalstraße musste währenddessen im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.
"Ob die winterlichen Witterungsverhältnisse unfallursächlich waren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis", informierten die Beamten.
Gegen den 20-jährigen BMW-Fahrer seien Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke eingeleitet worden.
Titelfoto: Marius Fuhrmann