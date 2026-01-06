Bus rutscht wegen Glätte in Hauswand: Zwei Schwerverletzte

Mönchengladbach - Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Mönchengladbach auf eisglatter Straße sind am Montagabend zwei Menschen schwer verletzt worden.

Aufgrund von Glätte ist am Montagabend in Mönchengladbach ein Bus in eine Hauswand gekracht. © Polizei Mönchengladbach

Der Bus rutschte laut Polizei mit langsamer Geschwindigkeit gegen eine Hauswand und ein Einfahrtstor.

Der 33 Jahre alte Busfahrer und eine 83-jährige Frau wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Bewohner des Hauses und zwei weitere Fahrgäste blieben unverletzt, teilte die Polizei mit.

Die Einsatzkräfte vor Ort hätten auch mit der vereisten Straße zu kämpfen gehabt und seien teils ausgerutscht, erklärte die Polizei.