Glätte erwischt Familie auf A43: Frau und drei Kinder verletzt

Sprockhövel - NRW steckt gerade mitten im Winterchaos. Auch auf der A43 bei Sprockhövel wurde es Samstagabend glatt: Das Auto einer Familie verlor die Kontrolle.

Das Auto geriet auf der Schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen. © Feuerwehr Sprockhövel

Laut der Feuerwehr saß eine Frau mit ihren Kindern im Auto, als das Fahrzeug gegen 21.50 Uhr zu rutschen begann und von der Straße abkam.

Zum Glück waren die Kinder beim Eintreffen der Einsatzkräfte schon aus dem Wagen befreit. Die Fahrerin wurde beim Aussteigen zusätzlich vom Rettungsteam unterstützt.

Hinsichtlich der Schwere der Verletzungen machte die Feuerwehr keine genauen Angaben. Alle vier mussten jedoch den Abend zur weiteren Behandlung in einem Krankenhaus verbringen.

Weitere Fahrzeuge wurden in den Unfall nicht verwickelt.

