Bus kracht an Haltestelle mit Auto zusammen: Seniorin zu Boden geschleudert und schwer verletzt
Von Rolf Schraa
Hilden - Beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto sind in Hilden drei Fahrgäste des Busses verletzt worden.
Eine 83-jährige Frau wurde zu Boden geschleudert und erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Sie kam in ein Krankenhaus.
Zwei weitere Fahrgäste wurden leicht verletzt.
Der Bus sei nach einem Stopp an einer Haltestelle wieder auf die Fahrbahn gefahren und dort mit einem überholenden Auto zusammengestoßen. Bus- und Autofahrer erlitten bei dem Unfall am Freitagmittag laut den Angaben einen Schock.
Titelfoto: Philipp Schulze/dpa