Bus kracht an Haltestelle mit Auto zusammen: Seniorin zu Boden geschleudert und schwer verletzt

Hilden - Beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto sind in Hilden drei Fahrgäste des Busses verletzt worden.

Bei einem Unfall in Hilden wurden drei Personen verletzt. (Symbolbild) © Philipp Schulze/dpa

Eine 83-jährige Frau wurde zu Boden geschleudert und erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Sie kam in ein Krankenhaus.

Zwei weitere Fahrgäste wurden leicht verletzt.