Bus rast in Hauswand: Sieben Verletzte bei heftigem Unfall in NRW

Ein Linienbus ist in Oberhausen (NRW) mit mehreren Fahrzeugen kollidiert und dann gegen eine Hauswand gekracht.

Von Dorothea Hülsmeier

Oberhausen - Ein Linienbus ist in Oberhausen (NRW) am Mittwochabend mit mehreren Fahrzeugen kollidiert und dann gegen eine Hauswand gekracht.

Ein Linienbus raste in Oberhausen am Mittwochabend in eine Hauswand.
Ein Linienbus raste in Oberhausen am Mittwochabend in eine Hauswand.  © Vincent Kempf

Sieben Personen, unter ihnen auch der Busfahrer, seien verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit.

Mehrere Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden. In Lebensgefahr schwebe niemand.

Die Feuerwehr war in der Ruhrgebiets-Stadt mit zahlreichen Kräften im Einsatz. In dem Bus hatten den Angaben zufolge 15 bis 20 Fahrgäste gesessen.

Eine internistische Ursache beim Busfahrer könne als Ursache des Unfalls am Mittwochabend nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter.

Der Auslöser für den Unfall, lässt sich bislang nur vermuten.
Der Auslöser für den Unfall, lässt sich bislang nur vermuten.  © Vincent Kempf
Mehrere Kräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle.
Mehrere Kräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle.  © Vincent Kempf

Die Hauswand wurde durch die Kollision beschädigt. Das Haus sei aber nicht einsturzgefährdet.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden auch die Frontscheibe des Gelenkbusses und der Vorderbereich zerstört.

