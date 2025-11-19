Bus rast in Hauswand: Sieben Verletzte bei heftigem Unfall in NRW

Oberhausen - Ein Linienbus ist in Oberhausen ( NRW ) am Mittwochabend mit mehreren Fahrzeugen kollidiert und dann gegen eine Hauswand gekracht.

Ein Linienbus raste in Oberhausen am Mittwochabend in eine Hauswand. © Vincent Kempf

Sieben Personen, unter ihnen auch der Busfahrer, seien verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit.

Mehrere Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden. In Lebensgefahr schwebe niemand.

Die Feuerwehr war in der Ruhrgebiets-Stadt mit zahlreichen Kräften im Einsatz. In dem Bus hatten den Angaben zufolge 15 bis 20 Fahrgäste gesessen.

Eine internistische Ursache beim Busfahrer könne als Ursache des Unfalls am Mittwochabend nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter.