Rentnerin will nur ausparken, plötzlich landet sie schräg in Hecke

Zülpich - Unmittelbar vor dem Wochenende hat sich in einem Wohngebiet in Zülpich im Kreis Euskirchen ein kurioser Unfall um eine Seniorin (84) ereignet.

Die Seniorin (84) wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. © Kreispolizeibehörde Euskirchen

Laut Polizei soll der Vorfall am Freitagmorgen gegen 9.40 Uhr auf einem Parkplatz der Bonner Straße stattgefunden haben.

Demnach soll die 84-Jährige beim Ausparken ihres Autos das Gas- und Bremspedal verwechselt haben und daraufhin in ein Verkehrszeichen gebrettert sein.

Trotz des kurzen Weges bis zum Stillstand hat sich die Rentnerin bei dem Unfall verletzt und musste im Anschluss per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.