Senior verliert Kontrolle: Auto kracht in Café-Terrasse

Wuppertal - Ein 84-Jähriger ist in Wuppertal am Freitag mit seinem Auto in den Außenbereich eines Cafés gefahren.

Ein 84-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in den Außenbereich eines Cafés. © Blaulicht Solingen/dpa

Dabei seien vier Menschen leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Ein Anschlag könne ausgeschlossen werden.

Nach ersten Ermittlungen war der Senior im Stadtteil Ronsdorf zunächst mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen.

Daraufhin verlor er die Kontrolle über sein Auto und fuhr in die Außengastronomie.

Der Fahrer und sein 79 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht.