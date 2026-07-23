Mercedes kracht mit Straßenbahn zusammen: Drei Verletzte in Düsseldorf

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ein missglücktes Abbiegemanöver hat am Mittwochabend in Düsseldorf-Pempelfort zu einem heftigen Unfall mit einer Straßenbahn geführt.

Von Alina Eultgem

Düsseldorf - Ein missglücktes Abbiegemanöver hat am Mittwochabend in Düsseldorf-Pempelfort zu einem heftigen Unfall mit einer Straßenbahn geführt. Drei Menschen wurden dabei verletzt.

Beim Zusammenstoß eines Mercedes mit einer Straßenbahn in Düsseldorf wurden drei Menschen verletzt. (Symbolfoto)
Beim Zusammenstoß eines Mercedes mit einer Straßenbahn in Düsseldorf wurden drei Menschen verletzt. (Symbolfoto)  © Thomas Banneyer/dpa

Nach Angaben der Polizei war eine 70 Jahre alte Düsseldorferin gegen 18.15 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Jacobistraße unterwegs.

An der Kreuzung zur Goltsteinstraße wollte sie nach links abbiegen oder wenden. Dabei übersah sie offenbar die Straßenbahn der Linie 707, die links neben ihr fuhr. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 70-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Für Pendler wird's eng: Bonn zieht fast komplette Stadtbahn-Flotte aus dem Verkehr
Nordrhein-Westfalen Für Pendler wird's eng: Bonn zieht fast komplette Stadtbahn-Flotte aus dem Verkehr

Auch ihre 39-jährige Beifahrerin wurde verletzt, kam aber mit leichten Verletzungen davon.

Der 55 Jahre alte Straßenbahnfahrer musste ebenfalls leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, wird nun von der Polizei untersucht.

Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa

Mehr zum Thema NRW Unfall: