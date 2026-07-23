Mercedes kracht mit Straßenbahn zusammen: Drei Verletzte in Düsseldorf

Düsseldorf - Ein missglücktes Abbiegemanöver hat am Mittwochabend in Düsseldorf -Pempelfort zu einem heftigen Unfall mit einer Straßenbahn geführt. Drei Menschen wurden dabei verletzt.

Beim Zusammenstoß eines Mercedes mit einer Straßenbahn in Düsseldorf wurden drei Menschen verletzt. (Symbolfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Nach Angaben der Polizei war eine 70 Jahre alte Düsseldorferin gegen 18.15 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Jacobistraße unterwegs.

An der Kreuzung zur Goltsteinstraße wollte sie nach links abbiegen oder wenden. Dabei übersah sie offenbar die Straßenbahn der Linie 707, die links neben ihr fuhr. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 70-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Auch ihre 39-jährige Beifahrerin wurde verletzt, kam aber mit leichten Verletzungen davon.