Drama an Haltestelle: Senior überquert Gleise und wird von Tram erfasst - tot!

Beim Überqueren der Gleise an einer Haltestelle wird ein 87-Jähriger in Krefeld von einer Straßenbahn erfasst und stirbt.

Von Rolf Schraa

Krefeld - Ein 87 Jahre alter Mann ist am Dienstagnachmittag in Krefeld von einer Straßenbahn angefahren und tödlich verletzt worden.

In Krefeld ist ein Senior von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. (Symbolbild)
In Krefeld ist ein Senior von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. (Symbolbild)  © Sebastian Kahnert/dpa

Der Mann habe nach bisherigen Erkenntnissen gegen 16.45 Uhr an der Haltestelle Danziger Platz versucht, die Gleise zu überqueren, teilte die Polizei mit.

Dabei sei er von einer herannahenden Straßenbahn erfasst worden.

Ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam sei mit der Sicherung der Spuren beauftragt worden. Weitere Angaben zum genauen Hergang lagen zunächst nicht vor.

Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa

Mehr zum Thema NRW Unfall: