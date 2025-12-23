Drama an Haltestelle: Senior überquert Gleise und wird von Tram erfasst - tot!

Krefeld - Ein 87 Jahre alter Mann ist am Dienstagnachmittag in Krefeld von einer Straßenbahn angefahren und tödlich verletzt worden.

In Krefeld ist ein Senior von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Der Mann habe nach bisherigen Erkenntnissen gegen 16.45 Uhr an der Haltestelle Danziger Platz versucht, die Gleise zu überqueren, teilte die Polizei mit.

Dabei sei er von einer herannahenden Straßenbahn erfasst worden.