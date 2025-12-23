Drama an Haltestelle: Senior überquert Gleise und wird von Tram erfasst - tot!
Von Rolf Schraa
Krefeld - Ein 87 Jahre alter Mann ist am Dienstagnachmittag in Krefeld von einer Straßenbahn angefahren und tödlich verletzt worden.
Der Mann habe nach bisherigen Erkenntnissen gegen 16.45 Uhr an der Haltestelle Danziger Platz versucht, die Gleise zu überqueren, teilte die Polizei mit.
Dabei sei er von einer herannahenden Straßenbahn erfasst worden.
Ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam sei mit der Sicherung der Spuren beauftragt worden. Weitere Angaben zum genauen Hergang lagen zunächst nicht vor.
