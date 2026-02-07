Fahranfänger verbrennt fast in Unfallwrack: Rettungshubschrauber im Einsatz
Lindlar - Heftiger Unfall im Oberbergischen: Auf der L284 bei Lindlar wurde am Samstagmorgen ein 18-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber musste anrücken.
Wie Polizei mitteilt, war der junge Mann aus Bergisch Gladbach mit seinem Auto in Richtung Hommerich unterwegs. In Höhe des Ortsteils Quabach soll er dann in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht sein.
Glücklicherweise konnte er sich noch selbst aus dem völlig zerstörten Wagen befreien. Ersthelfer kümmerten sich um den 18-Jährigen, bis Polizei und Rettungsdienst eintrafen.
Kurz darauf dann der nächste Schock: Das Fahrzeug ging plötzlich in Flammen auf.
Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer, während der schwer verletzte Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde.
Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L284 komplett gesperrt werden. Beide Richtungen waren dicht.
Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 5000 Euro geschätzt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist nun Teil der Ermittlungen.
Titelfoto: 7aktuell.de