Fahranfänger verbrennt fast in Unfallwrack: Rettungshubschrauber im Einsatz

Lindlar - Heftiger Unfall im Oberbergischen: Auf der L284 bei Lindlar wurde am Samstagmorgen ein 18-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber musste anrücken.

Nach dem schweren Unfall auf der L284 wurde der verletzte Fahrer mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. © 7aktuell.de

Wie Polizei mitteilt, war der junge Mann aus Bergisch Gladbach mit seinem Auto in Richtung Hommerich unterwegs. In Höhe des Ortsteils Quabach soll er dann in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht sein.

Glücklicherweise konnte er sich noch selbst aus dem völlig zerstörten Wagen befreien. Ersthelfer kümmerten sich um den 18-Jährigen, bis Polizei und Rettungsdienst eintrafen.

Kurz darauf dann der nächste Schock: Das Fahrzeug ging plötzlich in Flammen auf.

Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer, während der schwer verletzte Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde.