Er wollte die Gleise queren: Radfahrer (†50) von Regionalzug erfasst und tödlich verletzt

Am Bahnübergang am Baumschulenweg in Dülmen wurde ein Radfahrer am Montagnachmittag von einer Regionalbahn erfasst und tödlich verletzt.

Von Jonas Reihl

Dülmen - In Dülmen (Kreis Coesfeld, NRW) ist es am Montagnachmittag zu einem tödlichen Unfall gekommen, als ein Radfahrer (†50) von einer durchfahrenden Regionalbahn erfasst worden ist. Alles in Kürze Radfahrer (50) von Regionalzug erfasst und tödlich verletzt

Unfall in Dülmen, Kreis Coesfeld, NRW

Tödlicher Unfall am Bahnübergang Baumschulenweg

Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen

Unter anderem waren Notfallseelsorger im Einsatz, die sich um die Augenzeugen kümmerten. Der 50-Jährige wollte offenbar den Bahnübergang am Baumschulenweg überqueren, als es gegen 16.09 Uhr zu der folgenschweren Kollision kam. Die alarmierten Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Wie es zu dem Crash kommen konnte, ist noch nicht gänzlich geklärt. Erste Vermutungen der Polizei deuten allerdings darauf hin, dass der Radfahrer trotz Rotlicht über die Gleise gefahren sein könnte. Der Einsatzbereich rund um den Bahnübergang blieb bis in den Abend hinein gesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

