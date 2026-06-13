Fahranfänger kracht bei hohem Tempo in Auto: Mann lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf/Hamminkeln - Ein 40 Jahre alter Autofahrer ist auf der A3 im Kreis Wesel in einen schweren Unfall verwickelt worden und hat lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Bei einem missglückten Überholmanöver auf der A3 wurde ein 40-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Der Mann fuhr nach Polizeiangaben am frühen Morgen auf der rechten Spur Richtung Arnheim, als bei Hamminkeln ein anderes Fahrzeug von hinten heranraste.

Der 19-jährige Fahrer aus Rees schaffte es nicht mehr, rechtzeitig vor dem Überholen die Fahrspur zu wechseln. Er fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf das Heck des 40-Jährigen auf.

Beide Wagen schleuderten über die Fahrbahn und gegen die Schutzleitplanken.

Der 40-Jährige aus Hamminkeln wurde dabei lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.