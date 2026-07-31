Lieferwagen erfasst Rollerfahrer: Polizisten reanimieren 63-Jährigen an Unfallstelle

Düsseldorf - Ein Rollerfahrer (63) wurde am Donnerstagmorgen in Düsseldorf von einem Lieferwagen erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der 37-jährige Fahrer des Kastenwagens gegen 5 Uhr auf der Oberbilker Allee unterwegs, als er an der Kreuzung zur Hüttenstraße eine rote Ampel übersah. In der Folge erfasst er den die Fahrbahn querenden 63-Jährigen aus Neuss.

Die zuerst Unfallort eintreffenden Polizeibeamten leisteten umgehend Erste Hilfe, reanimierten den Mann erfolgreich und betreuten ihn bis zum Eintreffen des alarmierten Notarztes.

Per Rettungswagen wurde der lebensgefährlich Verletzte in eine Klinik gebracht, wo er nun behandelt wird.