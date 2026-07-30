Baum stürzt auf Teenager: Zwei Jugendliche schwer verletzt

Soest - In Nordrhein-Westfalen sind zwei junge Männer von einem Baum erfasst und schwer verletzt worden.

Der Rettungsdienst brachte die zwei jungen Männer in eine Klinik. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie der WDR berichtete, ereignete sich das Unglück an der Taucherbucht im Bereich des Möhnesees im Kreis Soest.

Eine aus sieben Jugendlichen bestehende Gruppe verbrachte den Donnerstag an dem beliebten Badesee.

Während am Morgen noch die Sonne schien, folgten am Nachmittag heftiger Regen und Wind.

Zum Unfallzeitpunkt hielten sich die jungen Leute vor Ort in einem kleinen Wald auf, als der Baum während des Sturms plötzlich umstürzte. Zwei Jugendliche im Alter von 18 und 19 Jahren wurden dabei schwer verletzt.

Die beiden Teenager wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Jugendliche wurden von einem Ast getroffen, hieß es vonseiten der Feuerwehr Möhnesee.