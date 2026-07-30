Baum stürzt auf Teenager: Zwei Jugendliche schwer verletzt
Soest - In Nordrhein-Westfalen sind zwei junge Männer von einem Baum erfasst und schwer verletzt worden.
Wie der WDR berichtete, ereignete sich das Unglück an der Taucherbucht im Bereich des Möhnesees im Kreis Soest.
Eine aus sieben Jugendlichen bestehende Gruppe verbrachte den Donnerstag an dem beliebten Badesee.
Während am Morgen noch die Sonne schien, folgten am Nachmittag heftiger Regen und Wind.
Zum Unfallzeitpunkt hielten sich die jungen Leute vor Ort in einem kleinen Wald auf, als der Baum während des Sturms plötzlich umstürzte. Zwei Jugendliche im Alter von 18 und 19 Jahren wurden dabei schwer verletzt.
Die beiden Teenager wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Jugendliche wurden von einem Ast getroffen, hieß es vonseiten der Feuerwehr Möhnesee.
Baum stürzt bei heftigem Sturm auf Teenager
Als die Einsatzkräfte eintrafen, begann eine aufwendige Rettung. Der Einsatzleiter der Feuerwehr bezeichnete das Gelände als "sehr unwegsam".
Da unter dem Baum niemand eingeklemmt wurde, konnte der Rettungsdienst die Verletzten sofort versorgen. Notfallseelsorger betreuten die anderen Jugendlichen und ihre Angehörigen.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa