Lkw-Brand auf A1: Fahrer verhindert größere Katastrophe
Schwelm - Ein Lkw ist am Donnerstagabend (30. Juli) auf der A1 bei Schwelm komplett ausgebrannt. Nur dank des schnellen Handelns des Fahrers konnte wohl noch Schlimmeres verhindert werden.
Gegen 19.48 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem brennenden Lastwagen auf der Autobahn gerufen. Schon auf dem Weg zum Einsatz war die riesige Rauchwolke von Weitem zu sehen.
Als die Einsatzkräfte ankamen, stand der vordere Teil des LKWs bereits lichterloh in Flammen. Dem Fahrer war es aber noch rechtzeitig gelungen, den Anhänger abzukoppeln. Dadurch griff das Feuer nicht auch noch auf den Anhänger über.
Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten und bekam den Brand schnell unter Kontrolle. Der Fahrer und alle anderen Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.
Für die Dauer der Löscharbeiten musste die A1 zeitweise komplett gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.
Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen vor Ort. Gegen 21.45 Uhr war der Einsatz beendet.
Warum der Lkw in Brand geriet und wie hoch der Schaden ist, ist bisher noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Bildmontage: Feuerwehr Schwelm