Fahrlehrer erfasst Kind (9): Kleiner Junge schwer verletzt im Krankenhaus
Bielefeld - In Bielefeld wurde ein kleiner Junge (9) von einem Fahrschulauto erfasst und schwer verletzt.
Als der neunjährige Knirps am Montagmorgen an der Stadtheider Straße über die Fahrbahn lief, konnte der Fahrlehrer hinterm Steuer nicht mehr rechtzeitig bremsen, wie das Polizeipräsidium Bielefeld am Dienstag mitteilte.
Der Fahrlehrer war zu diesem Zeitpunkt mit einem seiner Fahrschüler auf den Straßen unterwegs, der hinter ihm auf einem Motorrad fuhr.
In jenem Moment soll der Junge plötzlich hinter einem parkenden Lkw am Straßenrand hervorgekommen sein.
Infolge des Unfalls erlitt der Junge schwere Verletzungen. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Ein von der Polizei veröffentlichtes Bild zeigt die Unfallstelle.
Titelfoto: Polizeipräsidium Bielefeld