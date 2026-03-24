Fahrlehrer erfasst Kind (9): Kleiner Junge schwer verletzt im Krankenhaus

Bielefeld - In Bielefeld wurde ein kleiner Junge (9) von einem Fahrschulauto erfasst und schwer verletzt.

Hier lief der Neunjährige plötzlich über die Straße. Der Fahrlehrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. © Polizeipräsidium Bielefeld

Als der neunjährige Knirps am Montagmorgen an der Stadtheider Straße über die Fahrbahn lief, konnte der Fahrlehrer hinterm Steuer nicht mehr rechtzeitig bremsen, wie das Polizeipräsidium Bielefeld am Dienstag mitteilte.

Der Fahrlehrer war zu diesem Zeitpunkt mit einem seiner Fahrschüler auf den Straßen unterwegs, der hinter ihm auf einem Motorrad fuhr.

In jenem Moment soll der Junge plötzlich hinter einem parkenden Lkw am Straßenrand hervorgekommen sein.