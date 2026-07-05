05.07.2026 14:00 Familie wird bei Unfall auf A61 verletzt: Mädchen (6) liegt nach Not-OP auf Intensivstation

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Bei einem Autounfall auf der A61 in Swisttal-Miel südlich von Köln wurde eine vierköpfige Familie verletzt. Ein sechsjähriges Mädchen musste notoperiert werden.

Von Jonas Reihl

Köln/Miel - Bei einem schweren Autounfall auf der A61 südlich von Köln wurde eine vierköpfige Familie verletzt. Ein sechsjähriges Mädchen musste notoperiert werden. Rettungskräfte brachten die vier Familienmitglieder in Krankenhäuser, wo sie nun versorgt werden. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa Wie die zuständige Autobahnpolizei Köln am Sonntagvormittag mitteilte, ereignete sich der Crash am frühen Morgen gegen 0.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Miel und Rheinbach in Fahrtrichtung Koblenz. Demnach sei der graue VW Sharan der Familie aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe die Leitplanke durchbrochen. Der 38-jährige Vater, die Mutter (36) sowie die beiden auf der Rückbank sitzenden Kinder (5, 6) wurden verletzt und stationär in Krankenhäusern aufgenommen. Die Sechsjährige musste notoperiert werden und liegt aktuell auf der Intensivstation. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Titelfoto: Boris Roessler/dpa