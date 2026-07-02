Tödlicher Unfall in NRW: Biker verliert Kontrolle über sein Motorrad und kracht gegen Straßenlaterne

Oberhausen - Dramatischer Unfall in Oberhausen ( NRW ): Am Mittwochabend prallte ein 24-Jähriger mit seinem Motorrad gegen eine Laterne und zog sich schwerste Verletzungen zu. Wenig später verstarb er.

Der Rettungsdienst brachte den 24-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen noch ins Krankenhaus, dort verstarb er aber kurze Zeit später. © Polizeipräsidium Oberhausen

Der Mann war mit seiner Beifahrerin (17) und zwei weiteren Motorradfahrern gegen 23.27 Uhr auf der Lindnerstraße in Richtung Buschhausener Straße unterwegs, als es zu dem folgenschweren Crash kam.

Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte das Motorrad kurz hinter der Einmündung zur Max-Eyth-Straße den Bordstein, kam von der Fahrbahn ab und prallte schließlich gegen die Straßenlaterne.

Die 17-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 24-Jährige kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ebenfalls in eine nahe gelegene Klinik. Dort verstarb er noch in der Nacht auf Donnerstag.

Die beiden übrigen Biker wurden nicht verletzt.