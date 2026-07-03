Gülle-Laster kippt um: Straße stundenlang gesperrt

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Ein umgekippter Lkw-Auflieger mit Gülle hat für eine mehrstündige Sperrung einer Straße in Mönchengladbach gesorgt.

Von Christine Bähr

Mönchengladbach - Ein umgekippter Lkw-Auflieger mit Gülle hat für eine mehrstündige Sperrung einer Straße in Mönchengladbach gesorgt.

Ein umgekippter Gülle-Auflieger und ausgelaufener Diesel sorgten in Mönchengladbach für einen langen Feuerwehreinsatz.
Ein umgekippter Gülle-Auflieger und ausgelaufener Diesel sorgten in Mönchengladbach für einen langen Feuerwehreinsatz.  © Polizei Mönchengladbach/dpa

Der Lkw-Fahrer sei in der Nacht mit seinem Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen, berichtete eine Sprecherin der zuständigen Polizei am Morgen.

In dieser Folge sei der Auflieger auf die Seite gestürzt; Gülle und Diesel seien ausgetreten.

Der Lkw-Fahrer habe bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten.

Für die Bergung des Lkws und die Reinigung der Straße musste diese nach Angaben der Polizeisprecherin bis zum Morgen gesperrt werden. Über die Ursache des Unfalls und die Höhe des Sachschadens wurde zunächst nichts bekannt.

Titelfoto: Polizei Mönchengladbach/dpa

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