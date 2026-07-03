Gülle-Laster kippt um: Straße stundenlang gesperrt

Mönchengladbach - Ein umgekippter Lkw-Auflieger mit Gülle hat für eine mehrstündige Sperrung einer Straße in Mönchengladbach gesorgt.

Ein umgekippter Gülle-Auflieger und ausgelaufener Diesel sorgten in Mönchengladbach für einen langen Feuerwehreinsatz. © Polizei Mönchengladbach/dpa

Der Lkw-Fahrer sei in der Nacht mit seinem Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen, berichtete eine Sprecherin der zuständigen Polizei am Morgen.

In dieser Folge sei der Auflieger auf die Seite gestürzt; Gülle und Diesel seien ausgetreten.

Der Lkw-Fahrer habe bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten.

