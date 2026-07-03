Gülle-Laster kippt um: Straße stundenlang gesperrt
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Von Christine Bähr
Mönchengladbach - Ein umgekippter Lkw-Auflieger mit Gülle hat für eine mehrstündige Sperrung einer Straße in Mönchengladbach gesorgt.
Der Lkw-Fahrer sei in der Nacht mit seinem Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen, berichtete eine Sprecherin der zuständigen Polizei am Morgen.
In dieser Folge sei der Auflieger auf die Seite gestürzt; Gülle und Diesel seien ausgetreten.
Der Lkw-Fahrer habe bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten.
Für die Bergung des Lkws und die Reinigung der Straße musste diese nach Angaben der Polizeisprecherin bis zum Morgen gesperrt werden. Über die Ursache des Unfalls und die Höhe des Sachschadens wurde zunächst nichts bekannt.
Titelfoto: Polizei Mönchengladbach/dpa