Seniorin kracht mit Mercedes in Schaufenster von Bäckerei: Gäste entkommen knapp

Bornheim - Beim Ausparken hat sich eine 77-jährige Seniorin am Samstag offenbar im Gang geirrt: Statt rückwärts fuhr sie mit ihrer Mercedes A-Klasse vorwärts - und krachte frontal in das Schaufenster einer Bäckerei in Bornheim ( NRW ) bei Bonn.

Die Mercedes A-Klasse verfehlte zwei Frauen, die sich zum Unfallzeitpunkt in dem Café aufgehalten hatten, nur knapp. © Axel Vogel/dpa

Dabei hatten zwei Gäste, die dort im Café an einem Tisch saßen, Riesenglück: Das Auto verfehlte sie um nur etwa 20 Zentimeter, wie ein Polizeisprecher am Sonntag bestätigte.

Die beiden Frauen blieben unverletzt, waren aber geschockt.

Der Wagen hatte das Schaufenster des Geschäfts durchbrochen und war mitten im Gastraum der Bäckerei zum Stehen gekommen.

Zeugen bemühten sich Medienberichten zufolge um die Fahrerin. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an.