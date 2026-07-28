Folgenschwerer Zusammenstoß: Senior nach Crash mit Motorrad in kritischem Zustand
Wuppertal - Tragödie in Wuppertal-Barmen: Bei einem Unfall hat ein Mann schwere Verletzungen erlitten.
Demnach wollte ein 78-jähriger Senior gegen 10 Uhr die Friedrich-Engels-Allee überqueren. In der Nähe der Einmündung zur Farbmühle kam es dann zu einer folgenschweren Kollision mit einem 31-jährigen Motorrad-Fahrer.
Bei dem Zusammenprall erlitt der Fußgänger schwerste Verletzungen. Auch der Yamaha-Fahrer zog sich infolge des heftigen Aufpralls ebenfalls Verletzungen zu.
Der Rettungsdienst brachte beide Personen mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Der Zustand des Fußgängers ist kritisch.
Während der durch ein speziell geschultes Team unterstützten Unfallaufnahme musste die Friedrich-Engels-Allee für den Verkehr gesperrt werden.
Titelfoto: Christoph Petersen