Folgenschwerer Zusammenstoß: Senior nach Crash mit Motorrad in kritischem Zustand

Wuppertal - Tragödie in Wuppertal-Barmen: Bei einem Unfall hat ein Mann schwere Verletzungen erlitten.

Bei einem Unfall in Wuppertal ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. © Christoph Petersen

Demnach wollte ein 78-jähriger Senior gegen 10 Uhr die Friedrich-Engels-Allee überqueren. In der Nähe der Einmündung zur Farbmühle kam es dann zu einer folgenschweren Kollision mit einem 31-jährigen Motorrad-Fahrer.

Bei dem Zusammenprall erlitt der Fußgänger schwerste Verletzungen. Auch der Yamaha-Fahrer zog sich infolge des heftigen Aufpralls ebenfalls Verletzungen zu.

Der Rettungsdienst brachte beide Personen mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Der Zustand des Fußgängers ist kritisch.