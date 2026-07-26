Motorrad und Pritschenwagen krachen auf Landstraße zusammen: Kölnerin wird tödlich verletzt

Bad Münstereifel - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pritschenwagen wurde eine 59-jährige Kölnerin tödlich verletzt.

Der Motorradfahrer (58) war mit seiner Sozia (59) auf der L206 unterwegs, als es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, ereignete sich der heftige Unfall am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der L206 in Richtung Bad Münstereifel-Nöthen im Kreis Euskirchen.

Demnach war ein 45-jähriger Mann aus Zülpich mit seinem Pritschenwagen samt Anhänger auf der Landstraße unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit dem Motorrad eines 58-Jährigen kollidierte. Der Mann stürzte in der Folge mitsamt seiner Mitfahrerin auf die Straße.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die 59-Jährige noch am Unfallort.

Der Biker erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde per Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 45-jährige Pritschenwagenfahrer wurde ebenfalls verletzt.