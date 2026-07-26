Motorrad und Pritschenwagen krachen auf Landstraße zusammen: Kölnerin wird tödlich verletzt
Bad Münstereifel - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pritschenwagen wurde eine 59-jährige Kölnerin tödlich verletzt.
Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, ereignete sich der heftige Unfall am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der L206 in Richtung Bad Münstereifel-Nöthen im Kreis Euskirchen.
Demnach war ein 45-jähriger Mann aus Zülpich mit seinem Pritschenwagen samt Anhänger auf der Landstraße unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit dem Motorrad eines 58-Jährigen kollidierte. Der Mann stürzte in der Folge mitsamt seiner Mitfahrerin auf die Straße.
Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die 59-Jährige noch am Unfallort.
Der Biker erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde per Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 45-jährige Pritschenwagenfahrer wurde ebenfalls verletzt.
Für die Unfallaufnahme war ein spezialisiertes Team der Euskirchener Polizei im Einsatz. Die L206 war bis 20.38 Uhr im Bereich des Crashs gesperrt.
Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa