Schwerer Unfall auf A52: Zwei Menschen müssen aus Wrack gerettet werden
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Von Arrien Pauls
Schwalmtal - Bei einem Verkehrsunfall auf der A52 nahe Schwalmtal sind zwei Menschen schwer verletzt worden.
Sie wurden von Rettungskräften aus dem Wrack ihres demolierten Autos befreit und mit Hubschraubern in Spezialkliniken geflogen, wie die Feuerwehr mitteilte.
Der Unfall ereignete sich demnach am Sonntagabend kurz hinter der Anschlussstelle Hostert in Fahrtrichtung Roermond. Weshalb die beiden Autos zusammengestoßen waren, blieb zunächst unklar.
Während der Rettungsarbeiten war die A52 in Richtung Roermond rund zwei Stunden gesperrt. Zwei Hunde aus einem der Unfallwagen wurden vom Ordnungsamt in Obhut genommen.
Titelfoto: Feuerwehr Schwalmtal