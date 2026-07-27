Schwerer Unfall auf A52: Zwei Menschen müssen aus Wrack gerettet werden

Schwalmtal - Bei einem Verkehrsunfall auf der A52 nahe Schwalmtal sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Die Feuerwehr befreite zwei Schwerverletzte aus ihrem Unfallwagen. Rettungshubschrauber brachten sie anschließend in Spezialkliniken. © Feuerwehr Schwalmtal

Sie wurden von Rettungskräften aus dem Wrack ihres demolierten Autos befreit und mit Hubschraubern in Spezialkliniken geflogen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Unfall ereignete sich demnach am Sonntagabend kurz hinter der Anschlussstelle Hostert in Fahrtrichtung Roermond. Weshalb die beiden Autos zusammengestoßen waren, blieb zunächst unklar.



