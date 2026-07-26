Pferd geht plötzlich durch: Kutsche kippt zur Seite, Mann lebensgefährlich verletzt

Rommerskirchen - Bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche wurde ein Mann (27) lebensgefährlich verletzt.

Warum das Pferd plötzlich durchging und die Kutsche so zur Seite kippte, ist noch unklar. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa

Der 27-Jährige war laut Polizei am Sonntagmittag allein auf seinem Wagen auf der Frixheimer Straße in Rommerskirchen (Rhein-Kreis-Neuss) unterwegs, als das Pferd gegen 12.50 Uhr zwischen der Straße Am Frohnhof und der Dorfstraße aus bislang unklarer Ursache durchging.

Im weiteren Verlauf kippte die Kutsche zur Seite. Der Fahrer wurde eingeklemmt und mehrere Hundert Meter mitgeschleift. Erst als der Pferdewagen gegen ein geparktes Auto und einen Anhänger stieß, richtete er sich wieder auf. Ersthelfer konnten die Kutsche samt Pferd daraufhin einfangen.

Der 27-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Der alarmierte Rettungsdienst versorgt ihn vor Ort, ehe er durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht wurde.