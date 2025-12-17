Ford-Fahrer gerät in Gegenverkehr und kracht frontal gegen VW: 20-Jähriger stirbt

Bedburg - Bei einem schweren Unfall in Bedburg im Rhein-Erft-Kreis hat ein 20-Jähriger derart schwere Verletzungen erlitten, dass er wenig später im Krankenhaus verstarb.

Der VW des 20-Jährigen wurde bei dem Unfall völlig zerstört. Der Fahrer starb kurze Zeit später in einer Klinik. © Freiwillige Feuerwehr Stadt Bedburg/Facebook

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch gemeinsam berichteten, war ein 30-jähriger Ford-Fahrer am späten Dienstagnachmittag gegen 16.50 Uhr auf der Landesstraße 279 von Bedburg kommend in Richtung Grevenbroich unterwegs, als er ersten Erkenntnissen zufolge aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geriet.



Dabei prallte der Ford gegen den VW eines 20-Jährigen, der die Landstraße zu diesem Zeitpunkt in entgegengesetzte Richtung befahren hatte.

Feuerwehrkräfte befreiten den 20-Jährigen aus seinem Wagen, ehe er in eine Klinik kam, wo er jedoch kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag. Bei Facebook teilte die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bedburg Bilder vom Unfallort, die den völlig zerstörten VW des jungen Mannes zeigten.

Auch der 30-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.