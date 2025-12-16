Schrott-Schiff schrammt Brücke: Kapitän schleppt Wrack in Sicherheit

Dortmund - Ein mit Schrott beladenes Frachtschiff ist gegen eine Brücke in Dortmund gekracht.

Das Schiff wurde infolge der Kollision schwer beschädigt und drohte zu kentern. © Feuerwehr Dortmund

Der Frachter kollidierte am Montagabend gegen 18.24 Uhr mit der Spundwand an der Brücke Ellinghauser Straße, wie die Feuerwehr Dortmund am Dienstag mitteilte.

Infolge des Unfalls riss die Bugwand, der Strom im vorderen Bereich fiel aus, und das Schiff drohte zu sinken.

Dem Kapitän gelang es dennoch aus eigener Kraft, die letzten Kilometer auf dem Fluss Emscher zurückzulegen und im Hardenberghafen anzulegen.

Mithilfe einer Tauchpumpe reduzierten die Kameraden der Feuerwehr zunächst die ins Schiff eingelaufene Wassermenge.

Anschließend wurde mit einem Bagger der geladene Metallschrott vom Schiff geschaufelt, sodass sich das Aufladegewicht verringerte und der Riss im Bug nicht mehr unter der Wasseroberfläche lag.