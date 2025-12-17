Fünf Menschen nach Unfall am Stauende verletzt: A565 muss gesperrt werden

Bonn - Bei einem Unfall am Stauende auf der A565 sind fünf Menschen am Dienstagabend verletzt worden, einer von ihnen schwer.

Die Bonner Feuerwehr rückte am frühen Dienstagabend zur Unfallstelle zwischen dem Autobahndreieck Bonn-Nordost und der Anschlussstelle Beuel aus. © Feuerwehr Bonn

Wie ein Sprecher der Feuerwehr schilderte, waren die Einsatzkräfte gegen 17.37 Uhr auf die A565 alarmiert worden, wo es zwischen dem Autobahndreieck Bonn-Nordost und der Anschlussstelle Beuel zu dem schweren Unfall gekommen war.

Demnach mussten die Kameraden einen Autofahrer aus seinem Fahrzeug befreien, ehe er mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht wurde.



Vier weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen.

Während des Einsatzes von Feuerwehr und Rettungsdienst musste die Autobahn in Richtung Koblenz voll gesperrt werden.

Weitere Details zum Hergang des schweren Crashs lagen zunächst nicht vor.