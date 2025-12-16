Renault knallt in Fußgängerin: 18-Jährige schwer verletzt - Scheibe völlig zerstört

Hennef - Eine 18-jährige Fußgängerin ist am frühen Dienstagmorgen auf der Buchholzer Straße in Hennef von einem Auto erfasst und dabei möglicherweise lebensgefährlich verletzt worden.

Die Scheibe des Renault Kombi ist nach dem Zusammenstoß mit der 18-jährigen Fußgängerin völlig zerstört. © Marius Fuhrmann

Wie die Polizei mitteilte, trat die junge Frau nach bisherigen Erkenntnissen gegen 7 Uhr in Höhe der Bushaltestelle Lichtenberg völlig unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn.

Dies habe unter anderem auch die Befragung von Augenzeugen ergeben.

Ein 33 Jahre alter Autofahrer aus Siegburg, der zu diesem Zeitpunkt mit seinem Renault Kombi auf der B8 in Richtung Hennef-Uckerath unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenprall der beiden Verkehrsteilnehmer.

Laut Angaben der Sicherheitsbehörde zog sich die Fußgängerin bei der Kollision sehr schwere, möglicherweise gar lebensgefährliche Verletzungen zu.

Ein Rettungshubschrauber brachte sie nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus.