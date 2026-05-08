A3 nach Lkw-Unfall voll gesperrt: Freigabe der Strecke erst gegen 17 Uhr
Solingen - Auf der A3 Richtung Köln hat sich am Freitagmorgen ein verheerender Lkw-Unfall ereignet. Zwei Personen wurden dabei verletzt, die Fahrbahn war stundenlang gesperrt.
Laut Polizei sei der Unfall um 8.28 Uhr in Höhe der Raststätte Ohligser Heide nahe Solingen passiert.
Demnach habe ein 51-Jähriger plötzlich die Kontrolle über seinen Lkw samt Auflieger verloren und sei kurz darauf sowohl in die Leitplanke, als auch in die Betonschutzwand gekracht.
Der Laster verlor einen Teil seiner geladenen Tiefkühlware, der Fahrer wurde leicht verletzt.
Auch eine zweite in den Crash verwickelte Person habe laut Polizei leichte Verletzungen erlitten.
Weiteren Angaben zufolge ist mit einer Freigabe der Fahrbahn erst gegen 17 Uhr zu rechnen. Ein zweiter Fahrstreifen bleibt für Reparaturarbeiten bis zu morgigen Samstag voll gesperrt.
Durch die Sperrung der A3 hat es in der Umgebung längere Staus gegeben. Der Verkehr musste zwischenzeitlich umgeleitet werden.
Zusätzlich verschärft wird die Lage dadurch, dass die A59 wegen Bauarbeiten in Richtung Köln noch bis Herbst gesperrt ist und als Ausweichroute wegfällt.
Erstmeldung vom 8. Mai 7.37 Uhr, aktualisiert um 15.47 Uhr.
Titelfoto: Tim Oelbermann