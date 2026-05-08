A3 nach Lkw-Unfall voll gesperrt: Freigabe der Strecke erst gegen 17 Uhr

Solingen - Auf der A3 Richtung Köln hat sich am Freitagmorgen ein verheerender Lkw-Unfall ereignet. Zwei Personen wurden dabei verletzt, die Fahrbahn war stundenlang gesperrt.

Teile der LKW-Ladung hatten sich bei dem Unfall auf der Fahrbahn verteilt. © Tim Oelbermann

Laut Polizei sei der Unfall um 8.28 Uhr in Höhe der Raststätte Ohligser Heide nahe Solingen passiert.

Demnach habe ein 51-Jähriger plötzlich die Kontrolle über seinen Lkw samt Auflieger verloren und sei kurz darauf sowohl in die Leitplanke, als auch in die Betonschutzwand gekracht.

Der Laster verlor einen Teil seiner geladenen Tiefkühlware, der Fahrer wurde leicht verletzt.

Auch eine zweite in den Crash verwickelte Person habe laut Polizei leichte Verletzungen erlitten.

Weiteren Angaben zufolge ist mit einer Freigabe der Fahrbahn erst gegen 17 Uhr zu rechnen. Ein zweiter Fahrstreifen bleibt für Reparaturarbeiten bis zu morgigen Samstag voll gesperrt.