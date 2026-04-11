Frontalcrash: Hubschrauber bringt 59-Jährigen in Klinik
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Von Anna Müller
Hückelhoven - Bei einem Frontalzusammenstoß "Am Landabsatz" in Hückelhoven (Kreis Heinsberg) sind ein 23-jähriger und ein 59-jähriger Mann schwer verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilte, kam einer der Männer gegen 11.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto in einer Kurve von der Fahrbahn ab.
Bei dem Zusammenstoß wurde einer der Männer in seinem Fahrzeug eingeklemmt.
Der 59 Jahre alte Autofahrer musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Straße gesperrt.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa