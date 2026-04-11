Frontalcrash: Hubschrauber bringt 59-Jährigen in Klinik

Hückelhoven - Bei einem Frontalzusammenstoß "Am Landabsatz" in Hückelhoven (Kreis Heinsberg) sind ein 23-jähriger und ein 59-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Ein 59-jähriger Autofahrer musste nach einem Frontalcrash ins Krankenhaus geflogen werden. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam einer der Männer gegen 11.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto in einer Kurve von der Fahrbahn ab.

Bei dem Zusammenstoß wurde einer der Männer in seinem Fahrzeug eingeklemmt.