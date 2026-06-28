Heftiger Unfall! 50 Gaffer erschweren Arbeit: Vier Menschen verletzt, zwei aus Wrack geschnitten

Solingen - In Solingen ist es am Samstagabend (27. Juni) zu einem schweren Unfall gekommen. Rund 50 Gaffer erschwerten dabei die Arbeit des Rettungsdienstes.

Bei einem schweren Unfall in Solingen wurden vier Personen verletzt. Zwei von ihnen mussten aus dem Auto geschnitten werden. © Tim Oelbermann

Gegen 22 Uhr ging an der Leitstelle der Notruf ein, dass es an der Kreuzung Weyersberger Ecke und Kotter Straße zu einem folgenschweren Crash mit zwei Autos gekommen war.

Da der Rettungsdienst der Stadt Solingen zu dem Zeitpunkt schon stark ausgelastet war, mussten zusätzlich Einheiten aus Remscheid, Hilden und Wuppertal zur Unterstützung hinzugerufen werden.

Aus einem der beteiligten Wagen mussten zwei der verunfallten drei Insassen mit einem hydraulischen Rettungsgerät befreit werden.

Insgesamt wurden bei dem folgenschweren Unfall vier Personen verletzt. Während zwei ins Klinikum nach Solingen gebracht wurden, brachte der Rettungsdienst die anderen beiden in Krankenhäuser nach Wuppertal.

Unschön wurde es jedoch während der Rettungsarbeiten. Denn diese wurden leider von rund 50 Gaffern behindert.