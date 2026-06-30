Schlimmer Unfall in Düsseldorf: Kind (6) rennt Ball hinterher und wird von Auto erfasst
Düsseldorf - Tragischer Unfall am Montagabend in Düsseldorf: Ein sechsjähriger Junge läuft einem Ball hinterher auf die Straße - kurz darauf wird er von einem Auto erfasst und schwer verletzt.
Nach Angaben der Polizei spielte das Kind gegen 18.50 Uhr auf der Deutzer Straße in Höhe eines Sportplatzes mit einem Ball.
Zeugen zufolge rollte dieser plötzlich auf die Fahrbahn und der Sechsjährige rannte sofort hinterher. Genau in diesem Moment näherte sich ein Auto.
Der 29 Jahre alte Fahrer aus Düsseldorf versuchte zwar noch, auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.
Der Junge erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Rettungskräfte versorgten ihn noch vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.
Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa