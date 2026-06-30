Schlimmer Unfall in Düsseldorf: Kind (6) rennt Ball hinterher und wird von Auto erfasst

Düsseldorf - Tragischer Unfall am Montagabend in Düsseldorf : Ein sechsjähriger Junge läuft einem Ball hinterher auf die Straße - kurz darauf wird er von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

In Düsseldorf kam es zu einem schweren Unfall mit einem Kind. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Nach Angaben der Polizei spielte das Kind gegen 18.50 Uhr auf der Deutzer Straße in Höhe eines Sportplatzes mit einem Ball.

Zeugen zufolge rollte dieser plötzlich auf die Fahrbahn und der Sechsjährige rannte sofort hinterher. Genau in diesem Moment näherte sich ein Auto.

Der 29 Jahre alte Fahrer aus Düsseldorf versuchte zwar noch, auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.