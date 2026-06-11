Heftiger Crash auf Bundesstraße: Autofahrer rast in Lkw und stirbt

Erndtebrück/Schameder - Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 62 mit einem Lastwagen zusammengestoßen.

Für den Autofahrer kam am Donnerstagmorgen jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. © Kai Osthoff/dpa

Er starb am frühen Morgen noch an der Unfallstelle zwischen den Gemeinden Erndtebrück und Schameder im Kreis Siegen-Wittgenstein, wie die Polizei mitteilte.

Nach den ersten Erkenntnissen der örtlichen Sicherheitsbehörde geriet der 32-Jährige in einer Rechtskurve mit seinem Wagen auf die Gegenspur.

Dort kollidierte das Fahrzeug schließlich frontal mit dem entgegenkommenden Lkw.

Dessen 57-jährige Fahrerin wurde nach bisherigem Kenntnisstand leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.