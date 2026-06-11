Heftiger Crash auf Bundesstraße: Autofahrer rast in Lkw und stirbt
Von Carina Carvalho-Hagen
Erndtebrück/Schameder - Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 62 mit einem Lastwagen zusammengestoßen.
Er starb am frühen Morgen noch an der Unfallstelle zwischen den Gemeinden Erndtebrück und Schameder im Kreis Siegen-Wittgenstein, wie die Polizei mitteilte.
Nach den ersten Erkenntnissen der örtlichen Sicherheitsbehörde geriet der 32-Jährige in einer Rechtskurve mit seinem Wagen auf die Gegenspur.
Dort kollidierte das Fahrzeug schließlich frontal mit dem entgegenkommenden Lkw.
Dessen 57-jährige Fahrerin wurde nach bisherigem Kenntnisstand leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
Laut ersten Einschätzungen der Polizei könnte eine zu hohe Geschwindigkeit des Autofahrers Ursache für den Unfall gewesen sein.
Titelfoto: Kai Osthoff/dpa