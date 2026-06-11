Heftiger Crash auf Bundesstraße: Autofahrer rast in Lkw und stirbt

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Ein Autofahrer ist am Donnerstagmorgen mit seinem Wagen auf der B62 bei Siegen mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Er starb noch an der Unfallstelle.

Von Carina Carvalho-Hagen

Erndtebrück/Schameder - Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 62 mit einem Lastwagen zusammengestoßen.

Für den Autofahrer kam am Donnerstagmorgen jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.
Für den Autofahrer kam am Donnerstagmorgen jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.  © Kai Osthoff/dpa

Er starb am frühen Morgen noch an der Unfallstelle zwischen den Gemeinden Erndtebrück und Schameder im Kreis Siegen-Wittgenstein, wie die Polizei mitteilte.

Nach den ersten Erkenntnissen der örtlichen Sicherheitsbehörde geriet der 32-Jährige in einer Rechtskurve mit seinem Wagen auf die Gegenspur.

Dort kollidierte das Fahrzeug schließlich frontal mit dem entgegenkommenden Lkw.

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Dessen 57-jährige Fahrerin wurde nach bisherigem Kenntnisstand leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Laut ersten Einschätzungen der Polizei könnte eine zu hohe Geschwindigkeit des Autofahrers Ursache für den Unfall gewesen sein.

Titelfoto: Kai Osthoff/dpa

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