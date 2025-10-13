Heftiger Kreuzungscrash: Biker wird über Motorhaube geschleudert und schwer verletzt

Kürten (Nordrhein-Westfalen) - Ein Abbiegeversuch einer 47-jährigen Frau hat zu einem Unfall geführt, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Bei einem Unfall in Kürten wurde ein 32-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die folgenreiche Kollision am Sonntagmittag gegen 14 Uhr.

Demnach war die Frau aus Kürten mit ihrem Auto auf der Straße "Broch" unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Wipperfürther Straße abbiegen.

Dabei übersah sie jedoch einen 32-jährigen Mann aus Wermelskirchen auf seinem Motorrad. Dieser war mit seiner Maschine in Richtung Sürth unterwegs.

Beim Abbiegeversuch krachten die beiden zusammen, wobei der 32-Jährige über die Motorhaube des Minis geschleudert wurde und anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen kam.

Durch den heftigen Sturz zog sich der Biker schwere Verletzungen zu. Er musste nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden.