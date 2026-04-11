Heftiger Unfall: Autos krachen frontal ineinander, Kind unter Verletzten

Bergheim - Nahe Köln ist es zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem vier Personen verletzt wurden. Auch ein Kind befand sich unter den Verunglückten.

Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße in Bergheim sind vier Personen, darunter ein Kind, leicht verletzt worden. © Feuerwehr Bergheim

Wie die Feuerwehr mitteilte, waren am Freitagnachmittag gegen 15.05 Uhr in Bergheim im Bereich der Auffahrt zur A61 auf der Bundesstraße zwei Autos frontal ineinander gekracht.

Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, hatten alle beteiligten Personen die Wagen bereits verlassen.

Der ebenfalls gerufene Rettungsdienst kümmerte sich um die Verunfallten, unter denen sich ein Kind befand. Sie wurden anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und streute ausgelaufene Betriebsmittel ab.

Da jedoch eine größere Menge an Benzin in einen angrenzenden Grünstreifen gelaufen war, musste die Untere Wasserbehörde (UWB) dazu gerufen werden.