Heftiger Unfall: Autos krachen frontal ineinander, Kind unter Verletzten

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Nahe Köln ist es zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem vier Personen verletzt wurden. Auch ein Kind war unter den Verunglückten.

Von Florian Fischer

Bergheim - Nahe Köln ist es zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem vier Personen verletzt wurden. Auch ein Kind befand sich unter den Verunglückten.

Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße in Bergheim sind vier Personen, darunter ein Kind, leicht verletzt worden.
Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße in Bergheim sind vier Personen, darunter ein Kind, leicht verletzt worden.  © Feuerwehr Bergheim

Wie die Feuerwehr mitteilte, waren am Freitagnachmittag gegen 15.05 Uhr in Bergheim im Bereich der Auffahrt zur A61 auf der Bundesstraße zwei Autos frontal ineinander gekracht.

Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, hatten alle beteiligten Personen die Wagen bereits verlassen.

Der ebenfalls gerufene Rettungsdienst kümmerte sich um die Verunfallten, unter denen sich ein Kind befand. Sie wurden anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht.

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Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und streute ausgelaufene Betriebsmittel ab.

Da jedoch eine größere Menge an Benzin in einen angrenzenden Grünstreifen gelaufen war, musste die Untere Wasserbehörde (UWB) dazu gerufen werden.

Bundesstraße muss zeitweise komplett gesperrt werden

Neben der Feuerwehr waren die Polizei sowie die Untere Wasserbehörde (UWB) im Einsatz.
Neben der Feuerwehr waren die Polizei sowie die Untere Wasserbehörde (UWB) im Einsatz.  © Feuerwehr Bergheim

Diese übernahm weitere Maßnahmen, während die Feuerwehrleute dafür sorgten, dass die Betriebsmittel sich nicht noch weiter verteilten.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Bundesstraße in dem Bereich zeitweise komplett gesperrt.

Neben der Einheit Glesch/Paffendorf war auch die hauptamtliche Feuerwehr Bergheim im Einsatz.

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Dieser konnte gegen 16.30 Uhr beendet werden. Wie es zu dem Crash gekommen und wie hoch der Schaden ist, kann die Feuerwehr nicht sagen.

Titelfoto: Feuerwehr Bergheim

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