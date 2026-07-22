Heftiger Unfall im Bergischen Land: Toyota-Fahrerin (58) in Lebensgefahr

Bergisch Gladbach - Fataler Crash mit Folgen! Auf einer Landstraße im Bergischen Land hat sich am Mittwochmorgen ein dramatischer Unfall ereignet, eine Frau (58) schwebt in Lebensgefahr.

Die drei am Unfall beteiligten Autos waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. © Polizei Rheinisch-Bergischer-Kreis

Nach Angaben der Polizei war die 58-Jährige gegen 6.10 Uhr mit ihrem Toyota auf dem Hombacher Weg unterwegs, als sie nach links in die Kürtener Straße abbiegen wollte.

Dabei übersah sie allerdings den entgegenkommenden VW einer 72-Jährigen, der ihren Wagen frontal erfasste.

Den tragischen Schlusspunkt setzte schließlich ein 64-Jähriger aus Bergisch Gladbach, der in Richtung Kürten fuhr und in beide verunfallten Autos knallte.

Ein zufällig vorbeifahrender Krankentransport hielt blitzschnell an, alarmierte einen Rettungswagen und startete umgehend mit der Versorgung der Verletzten.

Durch den Unfall erlitt die 58-Jährige so schwere Verletzungen, dass sie derzeit in einem Krankenhaus um ihr Leben kämpft.

Alle drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt, über die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.