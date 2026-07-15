Tödlicher Unfall bei Bergheim: Traktor begräbt Auto unter sich

Bergheim – Tragischer Unfall im Rhein-Erft-Kreis: Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Auto ist am Mittwoch ein Autofahrer ums Leben gekommen. Die Rettung des Mannes gestaltete sich äußerst schwierig.

Bei dem Frontalzusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Auto kam für den Autofahrer jede Hilfe zu spät. © Feuerwehr Bergheim

Der Unfall ereignete sich laut Feuerwehr gegen 13.58 Uhr auf der B477 in Bergheim-Rheidt. Anrufer schilderten einen Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person.

Vor Ort zeigte sich das ganze Ausmaß: Traktor und Auto befanden sich direkt aufeinander. Durch die enorme Wucht des Aufpralls fuhr der Traktor teilweise auf den Wagen auf und blieb darauf stehen.

Ein Reifen des Treckers drückte auf das völlig zerstörte Auto. Der Fahrer war dadurch so schwer eingeklemmt, dass die Einsatzkräfte ihn zunächst nicht erreichen konnten.

Schließlich musste die Berufsfeuerwehr Köln mit einem Feuerwehrkran anrücken. Mit diesem hoben die Einsatzkräfte den Traktor an.

Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.