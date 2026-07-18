Mit gestohlenem Roller unterwegs? Junge (13) bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf - Schwerer Unfall in Düsseldorf -Garath: Ein 13-jähriger Junge ist am Freitagabend mit einem Motorroller verunglückt und hat sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Die Polizei ermittelt nach einem schweren Roller-Unfall in Düsseldorf-Garath, bei dem ein 13-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Der Jugendliche war laut Polizei gegen 21.38 Uhr mit einem Kleinkraftrad auf der Stralsunder Straße unterwegs, als er plötzlich in einer Kurve die Kontrolle über den Roller verlor.

Dabei kam er von der Straße ab, prallte gegen einen Bordstein und krachte anschließend gegen eine Laterne.

Bei dem Aufprall zog sich der Junge so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort intensiv behandelt werden musste.

Wie die Polizei später feststellte, war der Roller offenbar gestohlen worden. Außerdem hatte der 13-Jährige keinen Führerschein für das Fahrzeug.