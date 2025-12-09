Heftiger Unfall: Seniorin mit Rollator von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Brüggen - Eine Seniorin (88) ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in Brüggen (Landkreis Viersen) lebensgefährlich verletzt worden.

Die Seniorin (88) war mit ihrem Rollator offenbar unvermittelt auf die Fahrbahn getreten. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Die 88-Jährige habe laut Polizei gegen 17 Uhr die Kaldenkirchener Straße im Bereich der Einmündung Westwall/Nordwall überqueren wollen, als sie vom Wagen eines 75-Jährigen erfasst wurde.

Die Unfallursache ist noch nicht abschließend geklärt. Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Dame aber offenbar unvermittelt mit ihrem Rollator auf die Fahrbahn getreten, ohne das herannahende Auto zu beachten.

Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, wo sie nun versorgt wird.

Vor Ort waren auch Einsatzkräfte der Polizeidirektion Düsseldorf, um bei der Unfallaufnahme zu unterstützen. Die Beamten stellten in diesem Rahmen den Unfallwagen sowie den von der Seniorin benutzten Rollator sicher.