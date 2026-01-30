BMW-Fahrer überschlägt sich mehrfach: Beifahrerin greift Schüler und Ersthelfer an

Neuss - Bei einem spektakulären Unfall in Neuss hat sich ein BMW mehrfach überschlagen und kam anschließend auf dem Dach zum Liegen. Nach dem Crash spielten sich an der Unfallstelle Szenen ab, die mit dem Kopf schütteln lassen.

Der schwarze BMW überschlug sich bei dem Unfall in Neuss mehrfach und landete schließlich auf dem Dach. © Jan Ohmen

Wie ein Sprecher der Neusser Polizei schilderte, war der 41-jährige BMW-Fahrer aus Neuss zusammen mit einer 37-jährigen Beifahrerin aus Meerbusch am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr die Hammer Landstraße Richtung Willy-Brand-Ring entlang gefahren, als er kurz vor dem dortigen Kreisverkehr an einem Möbelhaus plötzlich ausscherte und mehrere Fahrzeuge überholte.



Obwohl der BMW dabei ins Schleudern kam, versuchte der Fahrer, den Kreisverkehr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung zu befahren, wobei der Wagen erst gegen den Bordstein krachte, sich anschließend mehrfach überschlug und schließlich stark beschädigt auf dem Dach landete.

Wie Fotos von der Unfallstelle zeigte, lösten alle Airbags in dem SUV aus, dennoch konnten sich Fahrer und Beifahrerin selbstständig aus dem Auto befreien. Als mehrere Ersthelfer zu den Insassen eilten, zeigten sich die beiden allerdings keineswegs dankbar - ganz im Gegenteil!

So verhielten sich der Neusser und die Meerbuscherin den Angaben zufolge aggressiv gegenüber anwesenden Zeugen, wobei die 37-Jährige sogar unter anderem mit einer leeren Glasflasche nach mehreren Schülern warf, die sich ebenfalls an der Unfallstelle aufhielten.