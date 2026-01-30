 503

BMW-Fahrer überschlägt sich mehrfach: Beifahrerin greift Schüler und Ersthelfer an

Bei einem Unfall in Neuss hat sich ein BMW mehrfach überschlagen. Als Ersthelfer zu den beiden Insassen des Wagens eilten, griffen diese die Zeugen an.

Von Laura Miemczyk

Neuss - Bei einem spektakulären Unfall in Neuss hat sich ein BMW mehrfach überschlagen und kam anschließend auf dem Dach zum Liegen. Nach dem Crash spielten sich an der Unfallstelle Szenen ab, die mit dem Kopf schütteln lassen.

Der schwarze BMW überschlug sich bei dem Unfall in Neuss mehrfach und landete schließlich auf dem Dach.
Der schwarze BMW überschlug sich bei dem Unfall in Neuss mehrfach und landete schließlich auf dem Dach.  © Jan Ohmen

Wie ein Sprecher der Neusser Polizei schilderte, war der 41-jährige BMW-Fahrer aus Neuss zusammen mit einer 37-jährigen Beifahrerin aus Meerbusch am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr die Hammer Landstraße Richtung Willy-Brand-Ring entlang gefahren, als er kurz vor dem dortigen Kreisverkehr an einem Möbelhaus plötzlich ausscherte und mehrere Fahrzeuge überholte.

Obwohl der BMW dabei ins Schleudern kam, versuchte der Fahrer, den Kreisverkehr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung zu befahren, wobei der Wagen erst gegen den Bordstein krachte, sich anschließend mehrfach überschlug und schließlich stark beschädigt auf dem Dach landete.

Wie Fotos von der Unfallstelle zeigte, lösten alle Airbags in dem SUV aus, dennoch konnten sich Fahrer und Beifahrerin selbstständig aus dem Auto befreien. Als mehrere Ersthelfer zu den Insassen eilten, zeigten sich die beiden allerdings keineswegs dankbar - ganz im Gegenteil!

So verhielten sich der Neusser und die Meerbuscherin den Angaben zufolge aggressiv gegenüber anwesenden Zeugen, wobei die 37-Jährige sogar unter anderem mit einer leeren Glasflasche nach mehreren Schülern warf, die sich ebenfalls an der Unfallstelle aufhielten.

Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren am Donnerstagnachmittag auf der Hammer Landstraße in Neuss im Einsatz.
Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren am Donnerstagnachmittag auf der Hammer Landstraße in Neuss im Einsatz.  © Jan Ohmen

Polizei bemerkt deutlichen Alkoholgeruch bei BMW-Insassen

Die beiden Insassen des BMW hatten sich nach dem Crash eigenständig aus dem Wagen befreien können.
Die beiden Insassen des BMW hatten sich nach dem Crash eigenständig aus dem Wagen befreien können.  © Jan Ohmen

"Getroffen wurde glücklicherweise niemand", schilderte der Sprecher weiter, während kurz darauf auch die hinzugezogene Polizei am Unfallort erschien und bei beiden BMW-Insassen einen deutlichen Alkoholgeruch im Atem bemerkte. Der 41-Jährige war zudem nicht im Besitz eines Führerscheins.

Auch gegenüber den anwesenden Ordnungshütern verhielt sich das Duo aggressiv und uneinsichtig. So behaupteten beide, den BMW gefahren zu haben, woraufhin die Polizei sowohl bei dem Mann als auch bei der Frau die Entnahme einer Blutprobe anordnete. "Größere Verletzungen trugen beide offenbar nicht davon", hieß es darüber hinaus.

Die Unfallstelle blieb während der polizeilichen Maßnahmen weiträumig abgesperrt, ehe der BMW durch einen Abschleppdienst geborgen und zur weiteren Untersuchung sichergestellt wurde.

An dem Wagen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Titelfoto: Jan Ohmen

