Hilfe kommt zu spät: Junger Biker verliert nach Kollision mit Auto sein Leben

Würselen - In Würselen bei Aachen ist am Samstagabend bei einem folgenschweren Verkehrsunfall ein erst 26 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Für den 26-jährigen Biker kam am Samstagabend jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Crash gegen 19.05 Uhr auf der Krefelder Straße. Der Biker war zu diesem Zeitpunkt aus Aachen kommend in Richtung Alsdorf unterwegs gewesen.

Kurz vor der Kreuzung zur Honigmannstraße kam es dann aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit dem Auto eines 60-jährigen Fahrers aus Würselen. Der junge Biker stürzte infolgedessen auf die Straße.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 26-Jährige noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus geflogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Krefelder Straße von den Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr im Bereich der Unfallörtlichkeit gesperrt werden.