Horror-Unfall: Traktor gerät in Graben, Fahrer wird herausgeschleudert

Viersen - Ein Traktorfahrer ist am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr in Viersen mit seinem Fahrzeug in einen Straßengraben geraten und schwer verletzt worden.

Ein Mann ist mit seinem Traktor in einen Graben geraten und anschließend herausgeschleudert worden. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Der 41-Jährige wurde aus dem Traktor geschleudert, wie die Polizei nun mitteilte.

Der Mann aus Willich (Kreis Viersen) wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.