Horror-Unfall: Traktor gerät in Graben, Fahrer wird herausgeschleudert
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Von Sabina Crisan
Viersen - Ein Traktorfahrer ist am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr in Viersen mit seinem Fahrzeug in einen Straßengraben geraten und schwer verletzt worden.
Der 41-Jährige wurde aus dem Traktor geschleudert, wie die Polizei nun mitteilte.
Der Mann aus Willich (Kreis Viersen) wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.
Warum der Traktor am Freitagnachmittag von der Straße abkam, ist bislang noch unklar. Er war in Richtung Boisheim unterwegs.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa