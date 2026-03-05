Hyundai überschlägt sich auf A555 bei Köln: Fahrbahn zwischenzeitlich voll gesperrt

Wesseling - Ein schwerer Unfall auf der A555 bei Wesseling hat am Donnerstagmittag zwischenzeitlich für eine Vollsperrung in Richtung Köln gesorgt.

Der Hyundai des 65-Jährigen wurde bei dem Crash schwer beschädigt. © Erftkreis News/Alexander Franz

Ein 65-Jähriger hatte sich mit seinem Hyundai überschlagen und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden.

Nach TAG24-Informationen vom Unfallort war er zuvor aus bislang unklarer Ursache zwischen Wesseling und Köln von der Fahrbahn abgekommen.

Rettungskräfte haben die medizinische Versorgung des Mannes übernommen. Informationen zur Schwere seiner Verletzungen liegen aktuell noch nicht vor.