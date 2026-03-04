Tödlicher Unfall: Nissan-Fahrer kracht frontal gegen Baum, Reanimation zwecklos

Lindlar - Bei einem schweren Unfall in Lindlar im Oberbergischen Kreis hat ein Autofahrer (35) am Mittwoch tödliche Verletzungen erlitten.

Auch ein Rettungshubschrauber war nach dem schweren Unfall in Lindlar im Einsatz. (Symbolbild) © 123RF/chalabala

Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch berichtete, war der Nissan-Fahrer aus Köln am frühen Morgen gegen 6.40 Uhr auf der Straße "Oberbergscheid" (K24) unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache frontal gegen einen Baum krachte.

Der 35-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und von Rettungskräften aus dem Wrack befreit. Trotz Reanimationsversuchen erlag der Mann jedoch noch vor Ort seinen schwerwiegenden Verletzungen.