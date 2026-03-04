Tödlicher Unfall: Nissan-Fahrer kracht frontal gegen Baum, Reanimation zwecklos
Lindlar - Bei einem schweren Unfall in Lindlar im Oberbergischen Kreis hat ein Autofahrer (35) am Mittwoch tödliche Verletzungen erlitten.
Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch berichtete, war der Nissan-Fahrer aus Köln am frühen Morgen gegen 6.40 Uhr auf der Straße "Oberbergscheid" (K24) unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache frontal gegen einen Baum krachte.
Der 35-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und von Rettungskräften aus dem Wrack befreit. Trotz Reanimationsversuchen erlag der Mann jedoch noch vor Ort seinen schwerwiegenden Verletzungen.
"Neben einem Rettungshubschrauber, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst war auch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei im Einsatz", schilderte der Sprecher.
Während der Unfallaufnahme blieb die K24 bis 12 Uhr komplett gesperrt.
Titelfoto: 123RF/chalabala