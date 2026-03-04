Kreuzungs-Crash in Kürten sorgt für 13.000 Euro Schaden

In Kürten nahm ein Unfall am Dienstagmorgen (3.März) ein teueres Ende.

Durch den Unfall überschlug sich der 24-Jährige mit seinem Van.
Laut Polizei wollte ein 19-Jähriger mit seinem Seat die Kreuzung Offermannsberg/K30 überqueren, als er plötzlich mit dem Van eines 24-Jährigen zusammenkrachte.

Der 24-Jährige versuchte noch auszuweichen, landete dabei aber auf einer angrenzenden Wiese und rammte einen Stromkasten.

Der Wagen überschlug sich und blieb auf der Seite liegen.

Für den 19-Jährigen und seinen 21-jährigen Beifahrer ging die Sache glimpflich aus: Sie blieben äußerlich unverletzt.

Der 24-jährige Van-Fahrer hatte weniger Glück: Er wurde verletzt und zur Beobachtung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

