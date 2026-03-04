Kreuzungs-Crash in Kürten sorgt für 13.000 Euro Schaden
Laut Polizei wollte ein 19-Jähriger mit seinem Seat die Kreuzung Offermannsberg/K30 überqueren, als er plötzlich mit dem Van eines 24-Jährigen zusammenkrachte.
Der 24-Jährige versuchte noch auszuweichen, landete dabei aber auf einer angrenzenden Wiese und rammte einen Stromkasten.
Der Wagen überschlug sich und blieb auf der Seite liegen.
Nordrhein-Westfalen Einjährige stürzt aus 1. Stock und erliegt ihren Verletzungen
Für den 19-Jährigen und seinen 21-jährigen Beifahrer ging die Sache glimpflich aus: Sie blieben äußerlich unverletzt.
Der 24-jährige Van-Fahrer hatte weniger Glück: Er wurde verletzt und zur Beobachtung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.
Der Gesamtschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.
Titelfoto: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis