Müllfahrzeug stürzt um - Zwei Männer teils schwer verletzt

Wachtberg - Bei einem Unfall mit einem Müllfahrzeug in Wachtberg bei Bonn sind am Dienstag zwei Männer teils schwer verletzt worden. Wegen zwei beschädigter Stromkästen waren zudem 25 Haushalte ohne Strom.

Der Müllwagen kippte bei dem Unfall um und blieb schließlich seitlich auf der Straße liegen. © Marius Fuhrmann

Wie die Feuerwehr berichtete, waren die Kameraden am Dienstagnachmittag gegen 15.10 Uhr in den Wachtberger Ortsteil Villip alarmiert worden, wo der Müllwagen ersten Erkenntnissen zufolge den steilen Grevelsberger Weg hinabgefahren war, wobei das Fahrzeug in einer engen Kurve in den Grünstreifen geriet, zur Fahrerseite hin umkippte und noch mehrere Meter weiter bis zur Straße Wiesengrund rutschte.

Neben mehreren geparkten Autos wurden bei dem Unfall auch zwei Stromkästen stark beschädigt - Anwohner berichteten nach TAG24-Informationen von einem lauten Getöse.

Die beiden Insassen des Fahrzeugs konnten sich selbstständig befreien. Während der Beifahrer leicht verletzt wurde, erlitt der Fahrer schwere Blessuren.

Beide Männer seien von Rettungskräften noch vor Ort versorgt worden, ehe sie in ein Krankenhaus kamen.