Müllfahrzeug stürzt um - Zwei Männer teils schwer verletzt
Wachtberg - Bei einem Unfall mit einem Müllfahrzeug in Wachtberg bei Bonn sind am Dienstag zwei Männer teils schwer verletzt worden. Wegen zwei beschädigter Stromkästen waren zudem 25 Haushalte ohne Strom.
Wie die Feuerwehr berichtete, waren die Kameraden am Dienstagnachmittag gegen 15.10 Uhr in den Wachtberger Ortsteil Villip alarmiert worden, wo der Müllwagen ersten Erkenntnissen zufolge den steilen Grevelsberger Weg hinabgefahren war, wobei das Fahrzeug in einer engen Kurve in den Grünstreifen geriet, zur Fahrerseite hin umkippte und noch mehrere Meter weiter bis zur Straße Wiesengrund rutschte.
Neben mehreren geparkten Autos wurden bei dem Unfall auch zwei Stromkästen stark beschädigt - Anwohner berichteten nach TAG24-Informationen von einem lauten Getöse.
Die beiden Insassen des Fahrzeugs konnten sich selbstständig befreien. Während der Beifahrer leicht verletzt wurde, erlitt der Fahrer schwere Blessuren.
Beide Männer seien von Rettungskräften noch vor Ort versorgt worden, ehe sie in ein Krankenhaus kamen.
25 Haushalte nach Unfall in Wachtberg ohne Strom
Der Energieversorger musste die Stromkästen derweil abschalten, wodurch 25 Haushalte zeitweise ohne Strom dastanden. Anschließend wurde der Müllwagen geborgen.
Noch am Dienstagabend konnte die Stromversorgung zumindest provisorisch wiederhergestellt werden, wie der Energieversorger bei Facebook mitteilte.
Die Bergungsarbeiten dauerten unterdessen bis in die Abendstunden an, während die Straße Wiesengrund mehrere Stunden gesperrt war.
Titelfoto: Marius Fuhrmann