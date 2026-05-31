In Düsseldorfer Innenstadt: 23-Jähriger will verboten abbiegen, dann kracht Straßenbahn ins Auto

Düsseldorf - Bei einem verbotenen Abbiegevorgang in Düsseldorf hat sich am Samstag ein Unfall zwischen einer Straßenbahn und dem Auto eines 22-Jährigen ereignet.

Die Polizei konnte die Unfallstelle nach einer Stunde wieder freigeben und ermittelt nun gegen den Unfallverursacher (22). (Symbolfoto) © Andreas Weihs & Christophe Gateau/dpa

Der Polizei zufolge sei der Mann gegen 11.30 Uhr auf der Kaiserswerther Straße unterwegs gewesen, als er plötzlich nach links abgebogen war.

Nur Sekundenbruchteile später krachte eine von rechts anfahrende Straßenbahn trotz Gefahrenbremsung in sein Auto und verletzte seinen Beifahrer (23) schwer.

Der Fahrer selbst und der Fahrer der Straßenbahn kamen zwar unverletzt davon, erlitten jedoch einen Schock.