B507 stundenlang gesperrt: Vier Verletzte nach schwerem Unfall

Neunkirchen-Seelscheid - Schweres Unglück am Donnerstagnachmittag in Neunkirchen-Seelscheid : Auf der B507 sind zwei Autos frontal zusammengestoßen. Vier Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Beide Autos wurden bei dem Unfall komplett zerstört und mussten abgeschleppt werden. © Marius Fuhrmann

Laut Polizei passierte der Unfall gegen 15.35 Uhr an der Fasanenstraße. Ein 46-Jähriger aus Windeck war mit seinem Seat Richtung Pohlhausen unterwegs. Mit im Auto saß seine siebenjährige Tochter.

Aus der anderen Richtung kam ein VW mit einer 48-Jährigen aus Sankt Augustin und ihrem 53-jährigen Beifahrer.

Dann passierte es: Der 46-Jährige geriet in einer Kurve plötzlich auf die andere Spur und beide Autos krachten frontal ineinander.

Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren schnell vor Ort. Die beiden Menschen im VW wurden schwer verletzt.